Россияне пожаловались на фекальный залив на пляже одного из курортов

Россияне пожаловались на фекальный залив на пляже в Янтарном

Жители Калининградской области пожаловались на фекальный залив на пляже в Янтарном. Внимание на ситуацию на одном из известных российских курортов обратил Telegram-канал Amber Mash.

По информации источника, зловонные воды стекают на территорию пляжа из городских платных туалетов. На прикрепленной к посту записи очевидица продемонстрировала масштаб бедствия и отметила, что стоки загрязнений не прекращаются уже неделю.

В комментариях один из пользователей иронично описал ситуацию фразой «коричневый флаг». Другой заявил, что источник загрязнения — канализационная станция, которая находится выше по ручью, показанному на видео. «Местные уже много лет просят построить городские очистные, чтобы этот вонючий ручей в море отходы не скидывал, но только обещания в ответ», — посетовал он.

Ранее жители Нижегородской области пожаловались на запах фекалий и скопление тухлой рыбы на берегах озера Ягодное.

