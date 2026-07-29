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20:53, 29 июля 2026 (обновлено: 20:58, 29 июля 2026)Экономика

Россияне пожаловались на фекальный залив на пляже одного из курортов

Россияне пожаловались на фекальный залив на пляже в Янтарном
Полина Кислицына (Редактор)

Жители Калининградской области пожаловались на фекальный залив на пляже в Янтарном. Внимание на ситуацию на одном из известных российских курортов обратил Telegram-канал Amber Mash.

По информации источника, зловонные воды стекают на территорию пляжа из городских платных туалетов. На прикрепленной к посту записи очевидица продемонстрировала масштаб бедствия и отметила, что стоки загрязнений не прекращаются уже неделю.

В комментариях один из пользователей иронично описал ситуацию фразой «коричневый флаг». Другой заявил, что источник загрязнения — канализационная станция, которая находится выше по ручью, показанному на видео. «Местные уже много лет просят построить городские очистные, чтобы этот вонючий ручей в море отходы не скидывал, но только обещания в ответ», — посетовал он.

Ранее жители Нижегородской области пожаловались на запах фекалий и скопление тухлой рыбы на берегах озера Ягодное.

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