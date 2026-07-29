Новый министр обороны Украины захотел действовать «асимметрично» в конфликте с Россией

Хмара: ВСУ в конфликте с Россией следует действовать «асимметрично»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны действовать «асимметрично» в конфликте с Россией. Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра обороны республики Евгений Хмара в интервью американской правой журналистке Лоре Лумер.

Он также подчеркнул важность экономного управления ресурсами, отметив, что прежде всего необходимо обеспечить украинские подразделения нужным оборудованием.

16 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны. Сообщалось, что он был поставлен на эту должность с целью снижения протестных настроений.