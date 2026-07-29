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22:57, 29 июля 2026 (обновлено: 23:06, 29 июля 2026)Бывший СССР

Новый министр обороны Украины захотел действовать «асимметрично» в конфликте с Россией

Хмара: ВСУ в конфликте с Россией следует действовать «асимметрично»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны действовать «асимметрично» в конфликте с Россией. Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра обороны республики Евгений Хмара в интервью американской правой журналистке Лоре Лумер.

Он также подчеркнул важность экономного управления ресурсами, отметив, что прежде всего необходимо обеспечить украинские подразделения нужным оборудованием.

16 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны. Сообщалось, что он был поставлен на эту должность с целью снижения протестных настроений.

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