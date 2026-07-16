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18:54, 16 июля 2026Бывший СССР

Зеленский назначил исполняющего обязанности министра обороны

Зеленский назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Telegram-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра, продолжить реформирование сферы обороны», — написал Зеленский.

Он добавил, что планирует впоследствии обратиться к Верховной Раде за поддержкой назначения Хмары на должность министра обороны республики.

Ранее издание «Страна.ua» предрекло военный мятеж на Украине из-за увольнения бывшего министра оборонного ведомства Михаила Федорова.

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