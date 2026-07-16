На Украине предрекли военный мятеж со стороны Федорова

«Страна.ua»: На Украине может начаться военный мятеж со стороны Федорова

Украину может ожидать военный мятеж со стороны уволенного с поста главы Минобороны Михаила Федорова. Об этом пишет издание «Страна.ua»

«Федоров напрямую апеллирует (...) к войскам, заявляя о том, как Сырский "гнобит таланты", не давая дорогу эффективным генералам и офицерам. По сути — это прямой мятеж против верховного главнокомандующего, хотя и не военный, а политический. Пока», — отмечают авторы издания.

Положение президента Украины Владимира Зеленского, как указывает «Страна», является крайне серьезным, поскольку в случае, если он откажется возвращать Федорова на должность главы Минобороны, могут появиться пленки «по делу Миндича» с его участием.

Ранее Федоров заявил, что Украина продает «брехню, хаос и безответственность». По его словам, гражданам Украины не нужен «человек с дубинкой», насильно отправляющий их на фронт.