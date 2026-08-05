Хинштейн: В Курской области один человек погиб при атаке дрона ВСУ, пострадали 6 человек

ВСУ атаковали дронами Курскую область, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки БПЛА на частный дом в селе Козыревка Большесолдатского района скончался мужчина. Еще шесть человек ранены, трое их них в тяжелом состоянии.

«Раненым на месте оказывается первая помощь. Готовим их к эвакуации в Курск», — заявил Хинштейн.

30 июля в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края на одном из предприятий четыре человека пострадали при падении обломков дронов Вооруженных сил Украины. Трем из них понадобилась госпитализация. Кроме того, в результате падения обломков беспилотников возникло возгорание.