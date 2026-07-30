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09:13, 30 июля 2026 (обновлено: 09:22, 30 июля 2026)Россия

В российском регионе при падении обломков дронов ВСУ пострадали четыре человека

В Краснодарском крае четверо пострадали при падении обломков дронов ВСУ на предприятии
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края четыре человека пострадали при падении обломков дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из предприятий. Об этом сообщили в оперативном штабе российского региона.

В оперштабе отметили, что трем из них понадобилась госпитализация. Кроме того, в результате падения обломков вражеских беспилотников возникло возгорание.

На месте произошедшего начали работать оперативные и специальные службы.

До этого ВСУ атаковали предприятие на территории Удмуртии. Временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Ольга Абрамова не раскрыла, какой именно объект подвергся налету дронов. При этом в пресс-службе Wildberries отметили, что пожар возник на складе компании в Сарапуле. Всех сотрудников успели эвакуировать, никто не пострадал.

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