В российском регионе при падении обломков дронов ВСУ пострадали четыре человека

В Краснодарском крае четверо пострадали при падении обломков дронов ВСУ на предприятии

В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края четыре человека пострадали при падении обломков дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из предприятий. Об этом сообщили в оперативном штабе российского региона.

В оперштабе отметили, что трем из них понадобилась госпитализация. Кроме того, в результате падения обломков вражеских беспилотников возникло возгорание.

На месте произошедшего начали работать оперативные и специальные службы.

До этого ВСУ атаковали предприятие на территории Удмуртии. Временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Ольга Абрамова не раскрыла, какой именно объект подвергся налету дронов. При этом в пресс-службе Wildberries отметили, что пожар возник на складе компании в Сарапуле. Всех сотрудников успели эвакуировать, никто не пострадал.