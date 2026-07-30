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10:08, 30 июля 2026Интернет и СМИ

Телеведущая похудела на 70 килограммов после одной фразы тяжелобольной матери

Ведущая Хэммонд заявила, что на похудение ее сподвиг совет болевшей матери сбросить вес
Маргарита Щигарева

Фото: Jacob King / Reuters

Известная британская телеведущая Элисон Хэммонд, сбросившая 70 килограммов, раскрыла, что на похудение ее сподвигла одна фраза тяжелобольной матери. Об этом пишет Daily Mirror.

«Никогда не забуду, как моя мама, когда она тяжело болела и лежала в больнице (...), сказала: "Элисон, только не закончи как я, постарайся решить свои проблемы с весом"», — рассказала Хэммонд.

Ведущая добавила, что раньше мать никогда не комментировала ее фигуру. Она призналась, что совет родительницы сильно ее потряс. «Я тогда весила 30 стоунов (190 килограммов — прим. «Ленты.ру»), и тот факт, что это сказала моя мать, которая была для меня ядром моих ценностей... Это был день, когда я изменилась», — отметила Хэммонд.

Уточняется, что матери телеведущей не стало в 2020 году. У нее был рак печени и легких, а также диабет второго типа.

Ранее известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что похудел с помощью специальных уколов. Он добавил, что доволен результатом.

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