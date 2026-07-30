Больше десяти семей из России развернули в аэропортах Бразилии из-за «родильного туризма»

Бразилия начала депортировать беременных россиянок из-за «родильного туризма» — их начали разворачивать в аэропортах. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Интерес к родам в Бразилии ради гражданства для ребенка начал расти после того, как Аргентина ужесточила правила получения паспорта для детей и их родителей. Однако в настоящее время в Бразилии начали останавливать и отправлять обратно в Россию туристок из РФ на поздних сроках. При этом многие из них планируют такую поездку заранее и платят большие деньги агентствам, которые помогают организовать роды в стране. Только за два дня в Бразилии развернули больше десяти семей, четверым из них въезд теперь закрыт навсегда.

Известно, что оспорить отказ возможно через срочный суд, который рассматривает дела примерно за три часа. Это получилось у семьи из России, однако женщину на большом сроке оставили под надзором в аэропорту до следующего заседания. При этом услуги адвоката обошлись россиянам на сумму от 15 тысяч долларов (от 1,1 миллиона рублей).

Ранее страна Латинской Америки начала отзывать гражданство у родившихся там россиян. Речь шла о Чили.