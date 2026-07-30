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13:27, 30 июля 2026Спорт

Ситуацию в российском фехтовании назвали трагической

Глава Федерации фехтования России Мамедов назвал ситуацию на чемпионате мира трагической
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов назвал трагической ситуацию, сложившуюся в российском фехтовании за время отстранения от международных соревнований. Его слова приводит ТАСС.

«Историческое выступление, одно золото на чемпионате мира. Это наши реалии, мы стали слабыми, очень слабыми. За пять лет мы ослабли. Не в пять раз — в пятьдесят. Мы не конкурентоспособны практически во всех видах», — заявил Мамедов. По мнению главы федерации, команда могла рассчитывать на медали еще в трех дисциплинах: женской командной и индивидуальной сабле, а также мужской индивидуальной рапире.

На чемпионате мира, прошедшем в Гонконге, сборная России завоевала лишь одну медаль — золото в личном турнире саблистов, которое принес 19-летний Павел Граудынь. Спортсмен в финальном поединке уверенно обыграл представителя Южной Кореи До Кен Дона со счетом 15:7.

Чемпионат мира проходил в Гонконге с 22 по 30 июля 2026 года. Российские фехтовальщики впервые за семь лет выступали на мировом первенстве с полным комплектом национальной атрибутики.

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