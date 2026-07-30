Голландское судно XIX века нашли российские водолазы на дне Финского залива

На дне Финского залива нашли затонувшее голландское судно XIX века «Конкурент»

Разведывательно-водолазная команда нашла на дне Финского залива близ острова Сескар затонувшее голландское судно XIX века, рассказали на сайте Русского географического общества (РГО).

Шхуну нашли случайно, во время поиска советских торпедных катеров, рассказал руководитель экспедиции Константин Богданов. Она лежит на глубине 30 метров прямо на линии современного фарватера, которым сегодня корабли следуют в порт Санкт-Петербурга. Идентифицировать судно удалось по корабельному колоколу — это двухмачтовая голландская шхуна «Конкурент».

Восстановить историю «Конкурента» помог историк Евгений Парадеев. Торговый парусник водоизмещением 189 тонн, построенный в городе Вендаме (Нидерланды), застрял во льдах 9 мая 1874 года, когда шел с грузом угля из английского Ньюкасла в Санкт-Петербург. Шхуна пошла ко дну, но команда «Конкурента» — пять голландцев и один датчанин — сумела спастись и добраться до Кронштадта.

Богданов добавил, что после Великой Отечественной войны, когда на фарватере тралили мины, судно зацепили тросом. Именно поэтому у него разрушены все надстройки и сломаны мачты. Корпус парусника поврежден, корма разбита, а штурвал сорвало и отбросило за корму. При этом уцелевшие деревянные объекты сохранились хорошо. Это особенность Финского залива: дерево здесь часто остается целым гораздо дольше железа, потому что не подвержено коррозии. Кроме того, у воды низкая соленость, что замедляет разрушение органики.

Ранее в Балтийском море у берегов Калининградской области нашли три неизвестных затонувших судна.

