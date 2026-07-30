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15:17, 30 июля 2026 (обновлено: 15:25, 30 июля 2026)Бывший СССР

Протасевич заявил о подготовке покушения на детей Тихановской

Протасевич: В Польше планировался теракт с покушением на детей Тихановской
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Роман Протасевич

Роман Протасевич. Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В Польше планировался теракт с покушением на детей лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Об этом заявил считавшийся белорусским оппозиционером и оказавшийся сотрудником белорусской разведки Роман Протасевич, передает ТАСС.

Он сообщил, что Минск предупредил о готовящемся теракте Варшаву. Исполнителем покушения, по словам Протасевича, должен был стать белорусский оппозиционер.

«Объектом атаки должны были стать несовершеннолетние дети Светланы Тихановской. А планировал это экс-журналист Денис Дашкевич, у которого уже давно руки чесались устроить что-нибудь радикальное», — рассказал Протасевич.

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