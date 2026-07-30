Протасевич заявил о подготовке покушения на детей Тихановской

Протасевич: В Польше планировался теракт с покушением на детей Тихановской

В Польше планировался теракт с покушением на детей лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Об этом заявил считавшийся белорусским оппозиционером и оказавшийся сотрудником белорусской разведки Роман Протасевич, передает ТАСС.

Он сообщил, что Минск предупредил о готовящемся теракте Варшаву. Исполнителем покушения, по словам Протасевича, должен был стать белорусский оппозиционер.

«Объектом атаки должны были стать несовершеннолетние дети Светланы Тихановской. А планировал это экс-журналист Денис Дашкевич, у которого уже давно руки чесались устроить что-нибудь радикальное», — рассказал Протасевич.