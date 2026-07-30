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Силовые структуры
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17:09, 30 июля 2026Силовые структуры

Расчленивший модель россиянин выносил ее в пакетах и попал на видео

Появились кадры с подозреваемым в убийстве женщины в Одинцово
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Подозреваемый в расчленении модели в Подмосковье мужчина выносил ее в пакетах и попал на видео. Кадрами делится Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как мужчина вывозит тележку с несколькими пакетами, смотрит в камеру видеонаблюдения и выходит на улицу.

По данным канала, мужчина разложил части тела возлюбленной в сумку и по пакетам, а потом несколько дней вывозил их из квартиры в тележках.

Пострадавшая пропала 17 июля. Тогда она вышла из дома вместе со своей собакой. Последним, кто видел модель, был подозреваемый — ее сожитель. В тот день они поссорились. После исчезновения возлюбленной он выехал из России. Предполагается, что он может быть в Турции. Мужчина объявлен в международный розыск.

Женщину нашли в сумке посреди поля благодаря ее собаке. Пес ходил недалеко от того места.

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