Глава российской фирмы спрятал в лесу тело погибшего на его стройке рабочего

В Санкт-Петербурге гендиректор строительной компании спрятал тело разбившегося рабочего

В Санкт-Петербурге задержали генерального директора строительной компании, подозреваемого в попытке скрыть гибель своего сотрудника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, трудившийся разнорабочим мужчина упал с высоты пятого этажа и получил несовместимые с жизнью травмы. Не желая проблем с законом, работодатель решил скрыть произошедшее. Он вывез тело на автомобиле в лес и там спрятал.

Когда несколько дней спустя у реки Сестры в Курортном районе прохожий обнаружил тело мужчины, было возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Ростове-на-Дону дочь сотрудника авиазавода «Роствертол» Олега Челака Ольга заявила о попытке врачей скрыть реальную причину смерти ее отца после происшествия на предприятии.