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Силовые структуры
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17:51, 30 июля 2026 (обновлено: 18:32, 30 июля 2026)Силовые структуры

Глава российской фирмы спрятал в лесу тело погибшего на его стройке рабочего

В Санкт-Петербурге гендиректор строительной компании спрятал тело разбившегося рабочего
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали генерального директора строительной компании, подозреваемого в попытке скрыть гибель своего сотрудника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, трудившийся разнорабочим мужчина упал с высоты пятого этажа и получил несовместимые с жизнью травмы. Не желая проблем с законом, работодатель решил скрыть произошедшее. Он вывез тело на автомобиле в лес и там спрятал.

Когда несколько дней спустя у реки Сестры в Курортном районе прохожий обнаружил тело мужчины, было возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Ростове-на-Дону дочь сотрудника авиазавода «Роствертол» Олега Челака Ольга заявила о попытке врачей скрыть реальную причину смерти ее отца после происшествия на предприятии.

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