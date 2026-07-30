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20:52, 30 июля 2026 (обновлено: 21:07, 30 июля 2026)Ценности

Интимный момент Кэти Перри и экс-премьера Канады на лодке обсудили в сети

Пользователи сети обсудили действия политика Джастина Трюдо с певицей Кэти Перри на лодке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Джастин Трюдо и Кэти Перри

Джастин Трюдо и Кэти Перри. Фото: Theo Wargo / Getty Images for Tribeca Festival

Пользователи сети обсудили интимный момент американской певицы Кэти Перри и экс-премьера Канады Джастина Трюдо на лодке. Фото и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) портала Page Six.

Влюбленных заметили во время отдыха во Франции. 41-летняя поп-исполнительница попала в объективы папарацци в голубом облегающем мини-платье без бретелей, а 54-летний политик — в зеленой рубашке.

Репортерам удалось запечатлеть, как избранник артистки решил нанести на ее грудь солнцезащитный крем. Юзеры, в свою очередь, захотели прокомментировать действие Трюдо: «Так неловко делать это, находясь на лодке с другими людьми», «Наверное, не стоило нам это видеть», «Они выглядят счастливыми. И это именно то, что имеет для них значение», «Некоторые вещи необходимо держать в тайне».

В октябре прошлого года Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили слухи о романе.

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