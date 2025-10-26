Ценности
17:37, 26 октября 2025Ценности

Подтвердились слухи о романе Кэти Перри с известным политиком

Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Трюдо появились вместе на публике
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Legion-Media

Американская певица Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо официально подтвердили слухи о романе, появившись вместе на публике в Париже. Об этом сообщает TMZ.

Пара отметила 41-й день рождения Перри на свидании в знаменитом кабаре Crazy Horse Paris, где их уже ожидали десятки фотографов. После шоу Трюдо и Перри вышли, держась за руки, фанат подарил певице розу и поздравил с праздником, на что пара улыбнулась и удалилась в ожидавший их автомобиль.

По данным издания, это первое официальное появление пары после серии слухов, начавшихся летом. Тогда американская певица и Джастин Трюдо были замечены папарацци во время отдыха на яхте у берегов Калифорнии.

В июле стало известно, что Орландо Блум и Кэти Перри после девяти лет отношений приняли решение расстаться. Отношения пары стали «слишком токсичными», а последней каплей стал конфликт после неудачного космического полета Перри весной 2025 года.

