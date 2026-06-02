Родственники членов группы Дятлова потребовали новых экспертиз

Родственники членов группы Дятлова требуют новых экспертиз и возбуждения дела

Родственники некоторых участников туристической группы из девяти человек под руководством Игоря Дятлова требуют новых экспертиз и возбуждения уголовного дела. Об этом ТАСС рассказал адвокат Евгений Черноусов, представляющий интересы сестры Игоря Дятлова Татьяны Перминовой и других родственников погибших в 1959 году туристов.

Черноусов указал на отсутствие в материалах дела химических и гистологических экспертиз, которые в обязательном порядке прилагаются к актам вскрытия. «Значит, они не были проведены», — считает адвокат. По его мнению, эти экспертизы могли бы подтвердить или опровергнуть ту или иную версию гибели группы.

Кроме того, родственники намерены требовать от федеральных телеканалов прекратить показ эфиров с теориями, не соответствующими действительности.

В феврале 1959 года Игорь Дятлов повел группу студентов Уральского политехнического института в лыжный поход на Гору Смерти, откуда никто из них не вернулся. Во время ночевки туристы по неизвестной причине разрезали палатку изнутри и выбежали наружу полураздетыми. Существует 78 версий событий, включая конспирологические, такие как нападение снежных людей, действия агентов ЦРУ и атака инопланетян.

В 2025 году доктор технических наук и профессор Петр Бартоломей, знавший участников группы Дятлова лично, выразил мнение, что причина их смерти связана с азотно-кислотным воздействием. Он считает, что обстановка на месте происшествия говорит о влиянии техногенного фактора.