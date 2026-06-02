Пойманы растерзавшие четырех женщин тигры-людоеды

В Индии лесники поймали двух тигров-людоедов, которые растерзали четырех женщин

В Индии сотрудники департамента лесного хозяйства штата Махараштра поймали двух тигров-людоедов. Об этом сообщает Hindustan Times.

22 мая хищники напали на группу из 13 женщин, которые собирали листья дерева тенду. Четверых индианок тигры растерзали, остальным удалось спастись. Первоначально считалось, что на женщин напал один зверь, однако выяснилось, что это была самка с тремя тигрятами-подростками.

27 мая лесники заявили, что поймали тигрицу и тигренка. Еще двух молодых хищников пытаются выследить. Представители властей расставили в джунглях более 30 фотоловушек, а также клетки-ловушки с приманками.

В деревнях около места происшествия усилили патрулирование. Семьи жертв нападения получили по одному миллиону рупий (750 тысяч рублей) в качестве первоначальной компенсации.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр забрел в деревню рядом с заповедником Бандхавгарх и напал на трех спящих людей. Одну из пострадавших спасти не удалось.