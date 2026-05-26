20:45, 26 мая 2026

Тигр растерзал спящую женщину

В Индии тигр напал на трех спящих людей и растерзал одного из них
Юлия Юткина
Фото: Setta Sornnoi / Shutterstock / Fotodom

В Индии тигр забрел в деревню рядом с заповедником Бандхавгарх и напал на трех спящих людей. Об этом пишет The Times of India.

Дикое животное растерзало 48-летнюю женщину по имени Пхулбай, спавшую во дворе у своего дома. Затем тигр ранил еще двух жителей деревни — Дасайю и Пхуллу. Их госпитализировали в критическом состоянии.

После тигр спрятался в чужом доме, где провел всю ночь. К утру лесным бригадам удалось вытащить его из помещения. К тому моменту он уже не дышал. Его тело отправили на вскрытие. Пока рейнджеры не понимают, что произошло.

После нападений разгневанные жители деревни напали на сотрудников лесного департамента. Они обвинили их в неспособности контролировать хищников. В ходе беспорядков пострадали участковый инспектор, несколько рейнджеров и охранник. Чтобы подавить протесты, в деревню направили дополнительные силы полиции.

Ранее сообщалось, что в штате Махараштра, Индия, нашли останки четырех жертв тигра. Он напал на женщин, пока они собирали листья в лесу.

