21:19, 26 мая 2026

Запад уличили в нежелании урегулирования конфликта на Украине

Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Западные страны не заинтересованы в том, чтобы конфликт на Украине был урегулирован, русофобия затмевает здравый смысл. С такой точкой зрения выступил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский, его слова приводит РИА Новости.

Дипломат напомнил, что Москва давала возможность дипломатии и давала шанс «выйти на долгосрочное и устойчивое урегулирование украинского кризиса и кризиса европейской безопасности в целом». «Но в итоге всего лишь лишний раз убедились, что такой задачи у вас нет. На Украину и ее жителей вам и [президенту Украины Владимиру] Зеленскому наплевать, а русофобия затмевает у вас все иные рефлексы и здравый смысл», — сказал Полянский в ходе совместного спецзаседания Постоянного совета и Форума ОБСЕ.

Он также назвал наращивание российскими военными ударов по военному потенциалу Украины законной реакцией на атаку Киева на Старобельск. Дипломат подчеркнул, что Россия продолжит атаковать цели, которые обеспечивают «военную машину» Киева.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что урегулирование на Украине не находится в списке приоритетов США.

