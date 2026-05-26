Путин написал статью в преддверии визита в Казахстан

22:12, 26 мая 2026

Путин написал статью для «Казахстанской правды» в преддверии визита в Казахстан
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в преддверии визита в Казахстан написал статью «Россия — Казахстан: союз в сердце Евразии». Об этом сообщил Кремль в канале на платформе «Макс».

Статья опубликована в газете «Казахстанская правда». Государственный визит российского лидера состоится 27-29 мая.

20 мая завершился двухдневный визит Путина в Китай. Он состоялся всего через несколько дней после встречи американского и китайского лидеров Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине.

По итогам китайско-американского саммита не было подписано ни одного документа, в то время как Россия и Китай договорились сразу о десятках проектов — от энергетики и инфраструктуры до безвизовых поездок и сотрудничества СМИ. Отдельно стороны приняли декларацию о многополярном мире, в которой они выступили против давления на суверенные государства.

