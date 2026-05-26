«Ъ»: Россия послала сигнал Армении о пересмотре соглашений по топливу и газу

Россия послала сигнал Армении о пересмотре соглашений по топливу, в том числе газу и нефтепродуктам. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что министр энергетики России Сергей Цивилев направил в министерство территориального управления и инфраструктур Армении письмо с предупреждением о пересмотре договоров, если Ереван продолжит курс на вступление в Европейский союз.

«Продолжающиеся практические шаги по углублению взаимодействия Армении с Европейским союзом и декларируемое правительством Армении стремление вступить в ЕС ставят под угрозу сохранение и развитие традиционно высокого уровня российско-армянского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», — цитирует «Ъ» письмо.

Отмечается, что действия Еревана не соответствуют характеру долгосрочного партнерства на принципах уважения и взаимной выгоды.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления армянского руководства о привлекательной льготной цене на российский газ. Он напомнил, что такой режим действует для партнеров по Евразийскому экономическому союзу. Если Ереван решит покинуть ЕАЭС, цена на газ для Армении может начать формироваться на рыночной основе.

