23:41, 26 мая 2026

Журналист рассказал о посещении колледжа в Старобельске

Марина Совина

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Посещение колледжа в Старобельске после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) было тяжелейшим опытом, рассказал журналист из США Кристофер Хелали. Его слова на форуме по безопасности приводит РИА Новости.

«Увидеть это своими глазами, стать свидетелями этого ужаса было по-настоящему сложным процессом и сложным опытом», — заявил американский журналист.

Хелали отметил, что его коллега, впервые посетивший Донбасс, был потрясен последствиями действий киевского режима и масштабами произошедшей катастрофы.

ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях суммарно находились 86 подростков.

