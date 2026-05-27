Назван усиливающий работу иммунных клеток простой продукт

F&F: Пептиды из рисовых отрубей усиливают активность иммунных клеток

Ученые из Китая выяснили, что пептиды, полученные из рисовых отрубей, могут усиливать активность иммунных клеток. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Исследователи получили пептиды из отрубей с помощью ферментативного гидролиза и ферментации бактериями Lactobacillus plantarum. После обработки содержание растворимого белка выросло более чем в 10 раз — с 6,73 процента до 74,24 процента. Также увеличилась доля коротких пептидов, которые легче усваиваются организмом.

Эксперименты на иммунных клетках RAW264.7 показали, что такие пептиды не повреждают клетки, но заметно усиливают их активность. В частности, клетки начинали активнее поглощать чужеродные частицы, меняли форму и вырабатывали больше молекул, связанных с иммунным ответом. Кроме того, исследователи зафиксировали рост уровня TNF-α, IL-6 и IL-10 — веществ, участвующих в регуляции воспаления и защиты организма.

Авторы также обнаружили повышение активности рецептора TLR4, который играет важную роль в распознавании патогенов. По мнению ученых, это указывает на способность пептидов из рисовых отрубей запускать иммунные механизмы естественным путем.

Исследователи считают, что рисовые отруби, которые часто считаются побочным продуктом переработки риса, могут стать перспективным источником натуральных компонентов для поддержки иммунитета и разработки функционального питания.

Ранее стало известно, что употребление кимчи поддерживает холестерин в норме.