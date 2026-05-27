01:48, 27 мая 2026

США не поддержали заявление Украины в ООН. В России утверждают, что Киев не находится в списке приоритетов Вашингтона

США не поддержали заявление Киева в ООН по ситуации на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник 26 мая зачитал заявление Киева по ситуации в стране. Документ содержал призыв к полному, немедленному и безусловному прекращению огня. Также в нем говорилось о необходимости принятия конкретных гуманитарных мер.

Мы также осуждаем недавние угрозы со стороны России дипломатическим институтам и посольствам в Киеве. Это то, чего мы не можем принять

Андрей Мельникпостпред Украины при ООН

По словам Мельника, всего к заявлению присоединились 47 стран, среди которых Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Венгрия и Словакия. Кроме того, его поддержал и Евросоюз как объединение. Однако США в список поддержавших не вошли.

США пообещали продолжать прикладывать усилия для урегулирования украинского конфликта

При этом днем ранее госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио выступал с заявлением по Украине, в котором утверждал, что Белый дом намерен продолжить содействовать урегулированию конфликта. По словам Рубио, Вашингтон готов сделать все возможное для этого.

Несмотря на это, Рубио допустил эскалацию конфликта. Он пояснил, что вероятность роста напряженности конфликта или его распространения существует в любой войне, и ее нельзя исключать.

Такое происходит во время всех войн (...). Мощный удар с одной стороны, еще более мощный удар в ответ

Марко Рубиогоссекретарь США

На это заявление американского госсекретаря в беседе с «Лентой.ру» ответил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он убежден, что позиция Рубио лишена конкретных решений. Кроме того, считает депутат, США — это заинтересованная сторона, поэтому их заявления нельзя считать объективными. Кроме того, он призвал Вашингтон прекратить снабжать Украину вооружением и разведданными. Колесник также подчеркнул, что дальнейшая эскалация практически невозможна — это может обернуться третьей мировой войной.

Украина больше не входит в список приоритетов США

Как считает постоянный представить России в ООН Василий Небензя, сейчас у Соединенных Штатов попросту нет времени для того, чтобы заниматься Украиной, так что она больше не входит в список приоритетов Вашингтона. Как пояснил дипломат, администрация американского лидера Дональда Трампа сейчас занята «другими вопросами».

Прочие западные страны и вовсе не заинтересованы в том, чтобы конфликт на Украине завершился. Такую точку зрения высказал постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. В ходе своего выступления на совместном спецзаседании Постоянного совета и Форума ОБСЕ он заявил, что Москва уже давала возможность дипломатии, а также давала шанс «выйти на долгосрочное и устойчивое урегулирование украинского кризиса и кризиса европейской безопасности в целом», однако у западных стран нет такой задачи, и на самом деле на Украину и ее жителей им «наплевать», а русофобия в нынешнее время затмевает здравый смысл.

