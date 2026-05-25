06:18, 25 мая 2026

Смертный приговор для Киева и показательный пример для Запада. Чего стоит ожидать Украине после удара возмездия?

Марина Совина
Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в ЛНР приведет к непоправимым последствиям для Киева. Такое мнение выразил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер.

«Совершать подобные вещи в отношении России — это автоматически смертный приговор не только для украинского руководства, но, потенциально, и для всей Украины», — заявил он.

У Зеленского заподозрили панические настроения

В свою очередь, аналитик Александр Меркурис раскрыл, что удар возмездия Вооруженных сил (ВС) России поверг в панику президента Украины Владимира Зеленского. «Эта атака с применением ракет «Орешник» лишь усилит нарастающую панику Зеленского. Его страх перед тем, что в какой-то момент русские снова придут, только на этот раз с гораздо большей силой и гораздо большей решимостью повлиять на исход событий, будет преследовать его», — предрек аналитик.

Однако военный аналитик, политолог Вадим Мингалев считает, что нанесенный по Украине удар возмездия был адресован Западу. Он указал, что за атакой ВСУ на колледж в Старобельске стоят инструкторы НАТО, тогда как украинцы лишь выполняли роль «исполнителей» чужой воли. Именно поэтому был нанесен ответный удар, продемонстрировавший «показательный пример для Запада», объяснил эксперт.

Удар по Киеву стал самым масштабным с начала спецоперации

Президент РФ Владимир Путин дал приказ Минобороны представить предложения по ответу на атаку. 24 мая Российская армия нанесла удар по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам. Для атаки использовались аэробаллистические «Искандеры», гиперзвуковые «Кинжалы», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники. Кроме того, по одному из объектов была пущена баллистическая ракета средней дальности «Орешник». Налет стал одним из самых серьезных за время специальной военной операции (СВО).

Средства противовоздушной обороны (ПВО) оказались бессильны против обстрела. По признанию одного из украинских офицеров, ВСУ «отбились очень плохо». В Киеве оперативно обвинили западных спонсоров в том, что те недостаточно помогают с поставками зенитных ракет.

Как выяснил военкор Александр Коц, каждая российская боеголовка, задействованная в ночь на 24 мая, была подписана именем жертв в колледже. «"Кинжалы" по Киеву — за Дашу и Яну. "Искандеры" по цехам в Кривом Роге — за Артема и Максима. "Калибры" по Староконстантинову — за Соню и Алину», — описал журналист.

