Риттер: Киев подписал себе смертный приговор после атаки на колледж в ЛНР

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в Луганской Народной Республике (ЛНР) стала фатальной ошибкой Киева. Такое мнение выразил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в интервью для Consortium News.

«То, что украинцы здесь совершили, стало для них фатальной ошибкой. (...) Совершать подобные вещи в отношении России — это автоматический смертный приговор не только для украинского руководства, но, потенциально, и для всей Украины», — заявил он.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис рассказал, что удар возмездия Вооруженных сил (ВС) России поверг в панику президента Украины Владимира Зеленского. Он предсказал, что опасения украинского лидера касательно дальнейших шагов Москвы будут только нарастать.

В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в ЛНР, где в тот момент находились десятки людей. Отреагировав на атаку, президент России Владимир Путин приказал Минобороны РФ подготовить предложения по ответным действиям