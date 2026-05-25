На Украине заявили, что средства ПВО не смогли отбить удар возмездия ВС РФ

Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) не смогли отразить российские удары по Киеву. Неутешительный вывод сделало издание «Страна.ua».

«Это очередной сигнал и Киеву, и Европе о том, что успешная ракета пробивает любое ПВО», — указано в статье. Отмечается, что если подобные ракеты будут заряжены ядерными боеголовками, это может «сделать очень много беды». Причиной неудачного отражения ударов стала нехватка ракет для американских систем ПВО, обострившаяся из-за войны США с Ираном.

В свою очередь, военкор Евгений Лисицын обратил внимание на реакцию украинских военных на удар возмездия. По его словам, военнослужащие Вооруженных сил республики (ВСУ) признаются в сети, что ПВО оказалась бессильна перед российскими вооружениями. «Глянул сводку по последствиям ночного обстрела. Вывод: отбились сегодня очень плохо», — приводит журналист слова противника.

К схожему выводу пришел бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Баллистику практически не сбили. "Цирконы" не сбили, большую часть "Искандеров" не сбили. То есть это полный провал», — сказал он.

Удар по Киеву стал самым масштабным с начала спецоперации

24 мая Российская армия нанесла удар возмездия за трагедию в Старобельске по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.

Военный эксперт Алексей Анпилогов отметил, что налет стал одним из самых серьезных за время специальной военной операции (СВО). По его словам, Вооруженные силы (ВС) РФ применили весь спектр вооружений. Он добавил, что «украинские власти способны воспринимать исключительно язык силы».

Позднее глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко подтвердил, что массированная атака России в ночь на 24 мая стала рекордной для украинской столицы за все время боевых действий. Чиновник пояснил, что в результате российского удара в городе было зафиксировано наибольшее количество повреждений.

Применение «Орешника» по Украине объяснили

В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в Луганской Народной Республике, где в тот момент находились десятки людей. По последним данным, жертвами стал 21 студент в возрасте от 18 до 22 лет, еще 42 человека пострадали. Отреагировав на атаку, президент России Владимир Путин приказал Минобороны РФ подготовить предложения по ответным действиям.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» связал применение баллистической ракеты «Орешник» с ударом возмездия. «Не всегда мы решались [на применение "Орешника"]. Поэтому у людей возникали вопросы — почему мы как бы не отвечаем. Но мы отвечаем каждый раз по военным объектам и по военной инфраструктуре, в общем, по всем целям, которые имеют отношение к ВПК», — заключил он.

Издание Defence Express пришло к выводу, что число прилетов «Орешника» по Украине может увеличиться. Авторы материала обратили внимание, что между первой и второй атакой прошло чуть больше года, а между второй и третьей — всего четыре с половиной месяца. «Это позволяет осторожно говорить о том, что в РФ могли нарастить производство этой ракеты», — говорится в статье.