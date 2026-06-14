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07:13, 14 июня 2026Культура

Лолита раскрыла необычный пункт в своем райдере

Лолита рассказала, что прописывает в райдере необычную фразу про Пенсионный фонд
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Лолита Милявская

Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Лолита Милявская в беседе с РИА Новости раскрыла необычный пункт в своем райдере. По ее словам, артистка прописывает там необычную фразу про Пенсионный фонд, чтобы понять, насколько внимательно организаторы читают список требований.

«Ничего особо интересного нет, все как у всех. У меня есть только надпись: "Рекомендовано Пенсионным фондом", чтобы понять, читают организаторы требования или нет», — сообщила Лолита.

Она отметила, что такие необычные фразы многие артисты используют как тест, поскольку внимательные организаторы переспросят, о чем идет речь. Например, если у кого-то из музыкантов в райдере будет написано: «20 кальянщиков с перьями, стоящих у трапа» — это проверка, прочитаны ли требования артиста.

Ранее лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков заявил, что райдер артиста не должен содержать дорогостоящие позиции. По его словам, необычные позиции в список добавляют молодые артисты, которые недавно попали в шоу-бизнес.

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