Москвичам пообещали сентябрьскую прохладу в конце июля

Синоптик Леус: 29 июля в Москве окажется прохладнее нормы на 4-5 градусов

В среду, 29 июля, погода в Москве и Подмосковье будет больше похожа на сентябрьскую. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, синоптическую ситуацию будет определять тыловая часть циклона с центром над востоком Центрального округа, который сформировался минувшей ночью на волне проходящего по региону холодного атмосферного фронта. «Облачная система накроет столичный регион плотной пеленой, вызывая небольшие дожди, по области местами умеренные. В такой ситуации дневной прогрев будет крайне ограничен, и температура окажется ниже нормы на четыре-пять градусов, соответствуя первым дням сентября», — отметил он. Леус уточнил, что столбики термометров в Москве покажут плюс 18-20 градусов, а в Подмосковье — плюс 16-21 градус. Западный ветер будет дуть со скоростью три-восемь метров в секунду, а атмосферное давление окажется ниже нормы и составит 742 миллиметра ртутного столба.

В четверг, 30 июля, специалист пообещал жителям столичного региона дожди и грозу. Что касается температуры, ночью она составит плюс 15-17 градусов, а днем — плюс 20-22 градуса.

Накануне столичный регион завалило крупным градом, который местами побил стекла авто.