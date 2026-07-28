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17:30, 28 июля 2026Экономика

Столичный регион завалило крупным градом

Shot: Столичный регион завалило крупным градом после жары
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЛивень в Москве

Москву и Подмосковье во вторник, 28 июля, после жары под влиянием мощного циклона завалило крупным градом. Внимание на ситуацию в столичном регионе обратил Telegram-канал Shot.

На кадрах, снятых очевидцами непогоды, можно увидеть, что на некоторые районы Московской области обрушился град размером с перепелиное яйцо. Уточняется, что самый мощный град выпал в Голицыне, где осадки усеяли улицы и дворы почти сплошным ковром. Некоторым водителям в Подмосковье крупными градинами разбило стекла машин.

Вместе с градом в Москве и области прошли ливни и поднялся ураганный ветер.

Ранее синоптики Росгидромета предупредили, что во вторник в столице прогнозируются жара до плюс 31 градуса и гроза.

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