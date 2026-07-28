Москву накроют жара и гроза

МЧС: В Москве ожидается плюс 31 градус и гроза

В Москве во вторник, 28 июля, ожидается потепление до плюс 31 градуса Цельсия. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС со ссылкой на синоптиков Росгидромет.

Жара до плюс 30-31 градусов накроет столицу в период с 14 до 16 часов.

Вслед за ростом температуры ожидаются грозы. Непогода начнется с 15 часов в Московской области: ожидается сильный дождь, ливень, гроза, град, ветер до 17 метров в секунду. Гроза продлится до утра среды, 29 июля.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что дожди в Москве будут продолжаться до конца рабочей недели, но отступят на выходных.