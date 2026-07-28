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13:34, 28 июля 2026 (обновлено: 13:38, 28 июля 2026)Экономика

Москвичам назвали срок прекращения дождей

Синоптик Шувалов: Дожди в Москве прекратятся на выходных
Александра Качан (Редактор)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Дожди в Москве будут продолжаться до конца рабочей недели, но отступят на выходных. Срок прекращения осадков назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT.

По словам синоптика, в среду, 29 июля, ожидается дождливая облачная погода с дневной температурой плюс 18-19 градусов. В четверг в облаках появятся просветы, а температура поднимется до плюс 20-22 градусов, при этом осадки сохранятся. В пятницу потепление продолжится — столбики термометров покажут плюс 22-24 градуса.

«А в выходные ожидаем хорошие теплые дни с температурой до плюс 26-28 градусов», — заявил Шувалов.

27 июля в Москве был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за непогоды. Режим будет действовать до ночи вторника, 28 июля.

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