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19:31, 29 июля 2026 (обновлено: 19:43, 29 июля 2026)Путешествия

Мать пропавших в Таиланде россиян рассказала об их привычке кататься на байках по ночам

Мать пропавших в Таиланде россиян назвала их неконфликтными и спокойными людьми
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Igor Lushchay / Shutterstock / Fotodom

Мать пропавших в Таиланде россиян рассказала об их привычке кататься на байках по ночам — по ее словам, они всегда возвращались домой через час. Об этом сообщает RT.

Зарина назвала 22-летнюю Диану и 17-летнего Романа неконфликтными и спокойными людьми. Женщина отметила, что у нее с дочерью отношения, как у лучших подруг. «Она всегда делилась со мной тем, что происходит в ее жизни. Поэтому я уверена, что у нее не было конфликтов, угроз или людей, которых она боялась», — отметила она.

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Также Зарина призналась, что впервые с момента пропажи детей начала появляться информация, которая дает надежду.

Брат и сестра из России пропали без вести в Таиланде 26 июля. Их мопед нашли разобранным и закопанным в землю, а похитителем оказался рецидивист, судимый за похищение несовершеннолетнего ребенка.

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