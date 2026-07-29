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Силовые структуры
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20:22, 29 июля 2026 (обновлено: 20:29, 29 июля 2026)Силовые структуры

Российскую модель нашли убитой

В Подмосковье нашли убитой пропавшую модель
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Подмосковье нашли убитой пропавшую 39-летнюю модель. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, россиянка пропала две недели назад — 17 июля она вышла из дома в Одинцовском округе вместе со своей собакой и исчезла. Последним, кто ее видел, был ее сожитель. По словам близких, в тот день пара поссорилась.

Спустя несколько дней поисковики нашли собаку модели, та сидела около сарая на Советской улице в селе Ромашково. Поблизости была обнаружена и сама хозяйка без признаков жизни. По предварительным данным, с ней расправились на следующий день после исчезновения. На причастность проверяется сожитель — после исчезновения женщины он выехал из России. Предполагается, что он может быть в Турции. Мужчина объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге задержали второго участника избиения ученого Никиты Зезина.

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