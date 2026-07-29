Мема: Зеленский нападением на иранские суда стремится спровоцировать третью мировую войну

Президент Украины Владимир Зеленский пытается спровоцировать третью мировую войну, напав на иранское судно. Такое мнение в соцсети X высказал финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Он подчеркнул, что совершенная Киевом атака является явным нарушением международного права. «Украина неоднократно пыталась втянуть Европу в конфликт с Россией, в данном случае Зеленский стремится спровоцировать третью мировую войну, атакуя иранские корабли», — написал политик.

Он назвал «весьма опасной» ситуацию с нападением на иранские суда, отметив, что она грозит беспрецедентным последствиями.

25 июля Украина ударила по иранскому судну, после чего произошел взрыв, в результате которого один из членов экипажа стал жертвой атаки и еще один получил ранения. Позднее главы МИД Ирана и Украины Аббас Аракчи и Андрей Сибига провели телефонный разговор, в ходе которого украинская сторона заявила о непреднамеренности атаки.