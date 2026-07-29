Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:12, 29 июля 2026 (обновлено: 21:31, 29 июля 2026)Мир

Названа цель атаки Украины на судно Ирана

Мема: Зеленский нападением на иранские суда стремится спровоцировать третью мировую войну
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский пытается спровоцировать третью мировую войну, напав на иранское судно. Такое мнение в соцсети X высказал финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Он подчеркнул, что совершенная Киевом атака является явным нарушением международного права. «Украина неоднократно пыталась втянуть Европу в конфликт с Россией, в данном случае Зеленский стремится спровоцировать третью мировую войну, атакуя иранские корабли», — написал политик.

Он назвал «весьма опасной» ситуацию с нападением на иранские суда, отметив, что она грозит беспрецедентным последствиями.

25 июля Украина ударила по иранскому судну, после чего произошел взрыв, в результате которого один из членов экипажа стал жертвой атаки и еще один получил ранения. Позднее главы МИД Ирана и Украины Аббас Аракчи и Андрей Сибига провели телефонный разговор, в ходе которого украинская сторона заявила о непреднамеренности атаки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Возможность удара «Орешником» по Европе оценили
    Улыбку Зеленского на похоронах Грэма объяснили
    ВСУ потеряли истребитель F-16
    Раскрыты потери Украины за каждый день блокады портов
    Роскошные машины Rox получат калининградскую прописку
    На Западе высмеяли Зеленского после его предложения Трампу
    ВСУ ударили по машине скорой помощи в российском регионе
    Людям с повышенным уровнем холестерина назвали самую вредную для сердца диету
    Бывшая первая ракетка мира рассказала о потере миллионов евро из-за мужа
    На Украине сделали признание о встрече Зеленского с Трампом
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok