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23:16, 28 июля 2026 (обновлено: 23:21, 28 июля 2026)Мир

Иран потребовал от Украины компенсации после атаки на судно

Аракчи: Украина должна возместить убытки после атаки на судно Ирана
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прокомментировал разговор с исполняющим обязанности главы МИД Украины Андреем Сибигой. Он написал в X, что Тегеран требует возмещения убытков после удара по иранскому торговому судну.

По словам Аракчи, Сибига заверил, что атака на судно Исламской Республики была непреднамеренной и Украина не стремится к эскалации.

Иранский министр отметил, что Тегеран также не стремится к эскалации. При этом он подчеркнул, что любое нападение на граждан Ирана неприемлемо. «Необходимо возместить убытки», — заявил Аракчи.

Ранее Сибига, комментируя разговор с Аракчи, сообщил, что призвал Иран воздерживаться от шагов, ведущих к эскалации, а также прекратить поддержку России. По его словам, все действия Украины направлены исключительно на защиту.

25 июля Украина ударила по иранскому торговому судну, после чего произошел взрыв, в результате которого один из членов экипажа стал жертвой атаки и еще один получил ранения.

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