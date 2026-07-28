Иран потребовал от Украины компенсации после атаки на судно

Аракчи: Украина должна возместить убытки после атаки на судно Ирана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прокомментировал разговор с исполняющим обязанности главы МИД Украины Андреем Сибигой. Он написал в X, что Тегеран требует возмещения убытков после удара по иранскому торговому судну.

По словам Аракчи, Сибига заверил, что атака на судно Исламской Республики была непреднамеренной и Украина не стремится к эскалации.

Иранский министр отметил, что Тегеран также не стремится к эскалации. При этом он подчеркнул, что любое нападение на граждан Ирана неприемлемо. «Необходимо возместить убытки», — заявил Аракчи.

Ранее Сибига, комментируя разговор с Аракчи, сообщил, что призвал Иран воздерживаться от шагов, ведущих к эскалации, а также прекратить поддержку России. По его словам, все действия Украины направлены исключительно на защиту.

25 июля Украина ударила по иранскому торговому судну, после чего произошел взрыв, в результате которого один из членов экипажа стал жертвой атаки и еще один получил ранения.