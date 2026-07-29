Девушка в школьной форме занималась сексом на виду у прохожих и попала на видео

В Филиппинах расследуют видео, где двое совершают непристойные действия на виду у прохожих

В филиппинском городе Илоило полиция расследует публикацию видео, в котором двое занимаются сексом в общественном месте. Об этом сообщает издание The Star.

Кадры, распространявшиеся в соцсетях, сняты на набережной Эспланада в Илоило. Как пишет The Star, на видео попали непристойные действия, которые на виду у прохожих совершали мужчина и девушка в школьной форме.

Глава городского управления полиции Уилберт Парилья поручил установить подлинность ролика и личности его участников. Сотрудникам правоохранительных органов также предстоит выяснить, какие законы и местные постановления были нарушены.

Парилья призвал горожан прекратить пересылать и публиковать запись. По его словам, распространение ролика ущемляет право на частную жизнь и достоинство участников, особенно если они не достигли совершеннолетия.

Ранее сообщалось, что в Великобритании судят любовников, которые занялись сексом на кладбище на острове Уайт. Кроме того, они обругали мужчину, который возмутился их поведением.