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Из жизни
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00:29, 3 июля 2026Из жизни

Любовники занялись сексом на глазах прохожих и обругали недовольного

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Paul Maguire / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании судят любовников, которые занялись сексом на кладбище на острове Уайт, а затем обругали недовольного прохожего. Об этом пишет Island Echo.

Инцидент произошел 9 марта около церкви в населенном пункте Уинфорд. Около восьми часов вечера прохожий заметил любовников, которые на глазах у всех предавались любовным утехам на церковном кладбище. Мужчина подошел к ним и заявил, что своими действиями они выказывают неуважение. Любовники начали его оскорблять, после чего он вызвал полицию.

Нарушители порядка скрылись, однако позже были задержаны. Ими оказались 38-летний Дэниел Артурс и 20-летняя Лорелей Фишер. 1 июля им предъявили обвинения по уголовной статье об оскорблении и угрозах. Артурс не явился на заседание. Лорелей заявила, что невиновна. Следующее заседание суда состоится 11 августа.

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