Любовники занялись сексом на глазах прохожих и обругали недовольного

В Великобритании судят любовников, которые занялись сексом на кладбище на острове Уайт, а затем обругали недовольного прохожего. Об этом пишет Island Echo.

Инцидент произошел 9 марта около церкви в населенном пункте Уинфорд. Около восьми часов вечера прохожий заметил любовников, которые на глазах у всех предавались любовным утехам на церковном кладбище. Мужчина подошел к ним и заявил, что своими действиями они выказывают неуважение. Любовники начали его оскорблять, после чего он вызвал полицию.

Нарушители порядка скрылись, однако позже были задержаны. Ими оказались 38-летний Дэниел Артурс и 20-летняя Лорелей Фишер. 1 июля им предъявили обвинения по уголовной статье об оскорблении и угрозах. Артурс не явился на заседание. Лорелей заявила, что невиновна. Следующее заседание суда состоится 11 августа.

Ранее в Великобритании мужчина и женщина занялись сексом на колесе обозрения на глазах у тысяч людей. Инцидент произошел во время музыкального фестиваля.

