Любовники занялись сексом перед тысячами людей

В Великобритании мужчина и женщина занялись сексом на колесе обозрения на глазах у тысяч людей. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел 13 июня в графстве Лестершир во время музыкального фестиваля Download. Посетители фестиваля сняли любовников на видео. В опубликованных в сети роликах видно, как мужчина и женщина занимаются сексом в открытой стеклянной кабинке колеса обозрения.

«Сначала все думали, что он просто обнимает ее сзади, любуясь видами. Но когда кабинка опустилась, кто-то крикнул: "У нее трусы оттянуты в сторону"!» — рассказал очевидец. Мужчина добавил, что пара придавалась любовным утехам перед выступлением группы Guns N’ Roses.

Любовникам удалось скрыться. Полиция графства объявила их в розыск.

Ранее сообщалось, что мужчина и женщина из британского графства Уэст-Йоркшир случайно занялись сексом на глазах у десятков людей. Любовников заметили прохожие в окне салона красоты.

