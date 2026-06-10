Сотрудники салона красоты занялись сексом на глазах у десятков людей

В Великобритании мужчина и женщина из графства Уэст-Йоркшир случайно занялись сексом на глазах у десятков людей. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел в городе Уэтерби. Вечером посетители паба заметили, что в салоне красоты через дорогу происходит нечто странное. Хотя заведение уже закрылось, внутри горел свет. В окно люди увидели, как мужчина и женщина занимаются сексом прямо в зале, где обслуживают клиентов.

Посетителям паба была видна спина мужчины, который совершал характерные движения тазом. При этом у него были приспущены брюки. Любовников сняли на видео очевидцы.

Администрация салона красоты позже подтвердила инцидент и заявила, что хотя сотрудники занимались сексом на рабочем месте после закрытия заведения, происшествие «не отражает профессиональные стандарты и ценности, которых мы придерживаемся».

В обращении было также сказано, что инцидент урегулировали внутри компании. Собираются ли власти наказать любовников за непристойные действия в публичном месте, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Тайване мужчина и женщина случайно занялись сексом на глазах у сотен зрителей в национальном парке. Любовники не знали, что на смотровой площадке установлена видеокамера, ведущая круглосуточную трансляцию в YouTube.