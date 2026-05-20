06:03, 20 мая 2026

Любовники случайно занялись сексом на глазах у сотен человек

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom

В Тайване мужчина и женщина занялись сексом на глазах у сотен зрителей в национальном парке Янминшань. Об этом сообщает Mothership.

Инцидент произошел ночью 14 мая. Любовники приехали в парк поздно вечером, а около часа ночи занялись сексом на столе для пикников на смотровой площадке. Однако они не знали, что рядом установлена видеокамера, которая ведет круглосуточную трансляцию в YouTube. В итоге свидетелями любовных утех пары стали сотни зрителей.

В полиции заявили, что сумели установить личность мужчины и вызвали его на допрос. Его могут обвинить в публичном непристойном поведении, которое карается крупным штрафом. После инцидента смотровая площадка получила вирусную популярность. В частности, камера засняла, как на том же столе имитировали половой акт люди в костюмах динозавров.

Администрация парка попросила посетителей соблюдать законы и не совершать вызывающих актов в общественных местах.

Ранее сообщалось, что в Гонконге пожилую пару осудили за публичный секс на пирсе. Любовников приговорили к общественным работам.

