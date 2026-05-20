06:50, 20 мая 2026Мир

Путин и Си Цзиньпин встретились в Пекине для переговоров

Си Цзиньпин поприветствовал Путина на центральной площади Тяньаньмэнь в Пекине
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовал президента России Владимира Путина на центральной площади Тяньаньмэнь в Пекине. Встречу засняли на видео, кадры опубликовал Telegram-канал «Вы слушали».

Российский и китайский лидеры обменялись рукопожатиями. Также Владимира Путина встретили военный караул и оркестр. Площадь застелили красной ковровой дорожкой.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь объявил, что Китай рад приезду российского лидера в Пекин. По словам дипломата, в ходе переговоров главы государств обсудят сотрудничество в разных сферах, а также региональные и международные вопросы.

