Путин и Си Цзиньпин встретились в Пекине для переговоров

Си Цзиньпин поприветствовал Путина на центральной площади Тяньаньмэнь в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовал президента России Владимира Путина на центральной площади Тяньаньмэнь в Пекине. Встречу засняли на видео, кадры опубликовал Telegram-канал «Вы слушали».

Российский и китайский лидеры обменялись рукопожатиями. Также Владимира Путина встретили военный караул и оркестр. Площадь застелили красной ковровой дорожкой.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь объявил, что Китай рад приезду российского лидера в Пекин. По словам дипломата, в ходе переговоров главы государств обсудят сотрудничество в разных сферах, а также региональные и международные вопросы.