НБКИ: За год доля отказов по заявкам на автокредиты снизилась до 76,1 процента

В апреле 2026 года доля отказов по заявкам на автокредиты снизилась на 8,1 процентного пункта год к году. О том, что россиянам стали реже отказывать в автокредитах, со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), сообщает ТАСС.

Доля отказов по заявкам снизилась до 76,1 процента. По сравнению с апрелем 2025-го она уменьшилась на 8,1 процентного пункта, а с мартом 2026-го — на 1,7 процентного пункта.

Чаще всего в получении автокредитов отказывали в Иркутской области (85,8 процента), Красноярском (84,6 процента) и Алтайском (83,7 процента) краях, а также в Кемеровской области (82,1 процента) и Республике Крым (81,1 процента). Реже всего отказы получали клиенты в Республике Чувашия (66,5 процента), Санкт-Петербурге (68,7 процента), Республике Татарстан (68,7 процента), Нижегородской области (69,2 процента) и Удмуртской Республике (69,4 процента).

«В последние месяцы доля отказов по заявкам на автокредиты постепенно сокращается, хотя все еще остается на довольно высоком уровне — более 75 процентов. Снижение ключевой ставки ЦБ и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики стимулируют некоторое оживление кредитной активности. Однако в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой банки все еще сохраняют достаточно низкий аппетит к риску» — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Как отмечали ранее эксперты газеты «Известия», более 60 процентов жителей России при нынешних требованиях банков не в состоянии получить кредит на покупку автомобиля. Согласно статистике Росстата и условиям кредитования, для одобрения заявки на автокредит заемщику сегодня необходимо зарабатывать как минимум вдвое больше среднего ежемесячного платежа по ссуде, который сейчас составляет около 37 тысяч рублей. Требуемый уровень дохода составляет не менее 74 тысяч рублей в месяц.