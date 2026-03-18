Банки ужесточили выдачу автокредитов

«Известия»: Автокредиты стали недоступны более 60% россиян

Свыше 60 процентов жителей России при нынешних требованиях банков не в состоянии получить кредит на покупку автомобиля. К такому выводу пришли «Известия», проанализировав статистику Росстата и условия кредитования.

Для одобрения заявки на автокредит заемщику сегодня необходимо зарабатывать как минимум вдвое больше среднего ежемесячного платежа по ссуде, который сейчас составляет около 37 тысяч рублей. Таким образом, требуемый уровень дохода — не менее 74 тысяч рублей в месяц.

Однако, по данным Росстата, такой заработок имеют лишь около 40 процентов трудоспособного населения страны. «Поэтому 62 процентов россиян (чей доход ниже 60 тысяч) не смогут оформить такую ссуду», — подсчитали журналисты.

В зону потенциальных заемщиков попадает категория граждан с доходом от 60 до 100 тысяч рублей в месяц — это еще 21,6 процента работающих. Но даже среди них, по оценкам экспертов, значительная часть не проходит по нормативам банков из-за высокой долговой нагрузки и других критериев оценки платежеспособности.

Ранее сообщалось, что по итогам января 2026 года суммарный объемы выдачи автокредитов в России увеличился на 14,5 процента в сравнении с тем же периодом 2025-го.