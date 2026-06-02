Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:47, 2 июня 2026Культура

Никас Сафронов признался в подделке картин

Художник Никас Сафронов рассказал о подделке картин Анатолия Зверева в студенчестве
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Художник Никас Сафронов рассказал, как в молодости на заказ написал несколько копий картин авангардиста Анатолия Зверева, а затем обнаружил их в чьей-то коллекции под видом оригиналов. Его слова передает НСН.

«Меня во времена моего студенчества просили нарисовать под каких-то художников, под Анатолия Зверева. Ну и я рисовал, даже не спрашивал, для чего им это нужно в такой технике», — поведал Сафронов.

Как вспомнил художник, его копии полотен Зверева затем оказались в частной коллекции: «Позже я увидел одного коллекционера, который сказал: "Вот это у меня лучший период Зверева". А я увидел там пару моих работ».

Ранее в мае Сафронов также вспомнил, как его жизнь спас котенок. Тот помог ему выйти из лабиринта в египетской пирамиде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление о массированном налете беспилотников ВСУ на Россию

    В России подешевел «борщевой набор»

    Деталь в свадебном наряде Дуа Липы смутила фанатов

    Сервисы Microsoft назвали худшими

    Никас Сафронов признался в подделке картин

    Российский журналист-иноагент заявил об аномальных ценах в Европе

    В Евросоюзе задумались о помощи Армении из-за «экономического давления России»

    Россиянам назвали лучший месяц для недорогого отпуска

    Cтали известны самый возрастной и самый молодой футболисты ЧМ-2026

    Ветеринары проверили вылупившихся на крыше российского банка птенцов редких птиц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok