Никас Сафронов признался в подделке картин

Художник Никас Сафронов рассказал о подделке картин Анатолия Зверева в студенчестве

Художник Никас Сафронов рассказал, как в молодости на заказ написал несколько копий картин авангардиста Анатолия Зверева, а затем обнаружил их в чьей-то коллекции под видом оригиналов. Его слова передает НСН.

«Меня во времена моего студенчества просили нарисовать под каких-то художников, под Анатолия Зверева. Ну и я рисовал, даже не спрашивал, для чего им это нужно в такой технике», — поведал Сафронов.

Как вспомнил художник, его копии полотен Зверева затем оказались в частной коллекции: «Позже я увидел одного коллекционера, который сказал: "Вот это у меня лучший период Зверева". А я увидел там пару моих работ».

