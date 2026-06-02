Стало известно количество футболистов из РПЛ на ЧМ-2026

Двенадцать футболистов из РПЛ сыграют на ЧМ-2026

Стало известно количество футболистов из Российской премьер-лиги (РПЛ) на ЧМ-2026. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (FIFA).

Больше всего игроков из российского первенства заявлено в сборных Бразилии, Кабо-Верде и Мексики. За бразильцев сыграют Дуглас Сантос и Луис Энрике (оба — «Зенит»), в составе команды из Западной Африки значатся Кевин Ленини («Краснодар») и Жилсон Беншимол («Акрон»), а у мексиканцев в заявке присутствуют Сесар Монтес («Локомотив») и Луис Чавес («Динамо», Москва).

По одному футболисту сыграют за сборные Колумбии (Джон Кордоба, «Краснодар»), ДР Конго (Тео Бонгонда, «Спартак»), Ирана (Мохаммад Мохеби, «Ростов»), Панамы (Эдгарно Фаринья, «Пари НН»), Парагвая (Хуан Касерес, «Динамо» Москва) и Туниса (Хазем Мастури, «Динамо» Махачкала).

Ранее стали известны самый возрастной и юный футболисты на ЧМ-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Ими стали вратарь сборной Шотландии Крейг Гордон (43 года и 162 дня) и мексиканский полузащитник Хильберто Море (17 лет и 140 дней).