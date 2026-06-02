Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
22:47, 2 июня 2026Спорт

Стало известно количество футболистов из РПЛ на ЧМ-2026

Двенадцать футболистов из РПЛ сыграют на ЧМ-2026
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Стало известно количество футболистов из Российской премьер-лиги (РПЛ) на ЧМ-2026. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (FIFA).

Больше всего игроков из российского первенства заявлено в сборных Бразилии, Кабо-Верде и Мексики. За бразильцев сыграют Дуглас Сантос и Луис Энрике (оба — «Зенит»), в составе команды из Западной Африки значатся Кевин Ленини («Краснодар») и Жилсон Беншимол («Акрон»), а у мексиканцев в заявке присутствуют Сесар Монтес («Локомотив») и Луис Чавес («Динамо», Москва).

По одному футболисту сыграют за сборные Колумбии (Джон Кордоба, «Краснодар»), ДР Конго (Тео Бонгонда, «Спартак»), Ирана (Мохаммад Мохеби, «Ростов»), Панамы (Эдгарно Фаринья, «Пари НН»), Парагвая (Хуан Касерес, «Динамо» Москва) и Туниса (Хазем Мастури, «Динамо» Махачкала).

Ранее стали известны самый возрастной и юный футболисты на ЧМ-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Ими стали вратарь сборной Шотландии Крейг Гордон (43 года и 162 дня) и мексиканский полузащитник Хильберто Море (17 лет и 140 дней).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление о массированном налете беспилотников ВСУ на Россию

    В российском городе рухнул аттракцион с людьми

    Ударный дрон ВСУ убил таксиста в российском регионе

    В Польше рассказали о помощи Зеленскому в сохранении власти

    Российский город затопило после ливней

    Названы главные проблемы ВСУ в районе Константиновки

    В России Tenet анонсировал новую городскую версию флагманского кроссовера

    Тысячи человек в российском поселке на месяц остались без света и воды из-за аварии

    Названы шокирующие данные о гибели врачей в ходе атак ВСУ

    В Молдавии раскрыли реальные сроки вступления в ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok