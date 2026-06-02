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22:58, 2 июня 2026Бывший СССР

Названы шокирующие данные о гибели врачей в ходе атак ВСУ

Мирошник заявил о гибели 18 медиков при атаках ВСУ рядом с зоной СВО с начала года
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Всего за первые четыре месяца 2026 года от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в прифронтовых районах пострадали более 40 медиков, 18 из них погибли. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, с 1 января по апрель текущего года атаки совершались на 56 объектов здравоохранения. За май пока нет окончательной статистики, уточнил Мирошник.

Согласно Женевской конвенции, медучреждения не могут являться военной целью, добавил посол. «Медицинские объекты не могут быть военной целью. Расскажите об этом украинской стороне, пусть они узнают об этом», — отметил Мирошник.

Ранее спасавшая детей при ударе ВСУ по Старобельску преподаватель рассказала о фейках, которые разносят западная пресса и украинские СМИ. По ее словам, зарубежные медиа начали врать о том, что колледж имеет отношение к производству дронов. Кроме того, как добавила собеседница, в западных СМИ писали, что учреждение якобы находилось на дистанционном обучении.

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