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22:26, 2 июня 2026Россия

В Старобельске рассказали о лжи Запада про удар ВСУ по колледжу

Спасавшая детей при ударе ВСУ по Старобельску преподаватель рассказала о фейках Запада
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Преподаватель профессионального колледжа Луганского педагогического университета в Старобельске Елена Юрьева, спасавшая детей во время ударов ВСУ, рассказала, что западная пресса и украинские СМИ распространили ложные сведения после произошедшего. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По ее словам, первый фейк вышел о том, что образовательное учреждение якобы находилось на дистанционном обучении. «У нас каждый день ведутся странички, сайты наших учебных заведений и колледжа, и факультета. Невозможно там опубликовать что-то задним числом», — отметила Юрьева, подчеркнув, что в соцсетях и на официальных ресурсах активно пишут об учебном процессе: как дети учатся, как они проводят время на факультете. Никакой дистанционки на момент атаки не было, добавила она.

Еще одной ложью стали новости о том, что в заведении располагаются военные. Вуз и колледж имеют педагогическую направленность, в нем никогда не проживали военнослужащие и не производилась соответствующая техника, сказала преподаватель.

«Тут нет ничего такого, что могло бы привлекать военные действия. Я с 2023 года тут работаю», — объяснила Юрьева. Она также добавила, что информация о производстве беспилотников в колледже — тоже очередной фейк, поскольку педагоги не могут иметь никакого отношения к производству дронов.

22 мая украинские войска ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске. Атака пришлась на учебный корпус и общежитие, ее жертвами стали несовершеннолетние учащиеся.

Вскоре российские военные нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине за Старобельск. Соответствующий приказ Министерству обороны РФ дал президент России Владимир Путин.

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