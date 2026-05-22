Путин дал приказ Минобороны после удара ВСУ по российскому колледжу

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны подготовить предложения ответа на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданиям Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в Луганской народной республике. О приказе главы государства пишет РИА Новости.
Путин подчеркнул, что заявлениями МИД в подобных случаях ограничиться невозможно. «Поэтому министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», — заявил он в ходе встречи с выпускниками первого потока программы «Время героев».