В России подешевел iPhone 17 Pro

Hi-Tech Mail.ru: Стоимость iPhone 17 Pro упала в России до 86 тысяч рублей

На российском рынке заметно снизилась цена iPhone 17 Pro. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Падение цены на флагманский смартфон Apple журналисты назвали рекордным. В конце мая 17 Pro оценили в магазинах России в 89 тысяч рублей. На маркетплейсах устройство стоит дешевле — 86,5 тысячи рублей. Еще в апреле аппарат был доступен минимум за 94 тысячи рублей, а на старте продаж — в сентябре — смартфон предлагали за 165 тысяч рублей.

В начале года цена на модель зафиксировалась на уровне 92 тысяч рублей. «За шесть месяцев смартфон подешевел на 6,5 процента», — подчеркнули авторы издания.

Аппарат iPhone 17 Pro назвали первым смартфоном Apple с цельнометаллическим корпусом из алюминия. Девайс вышел с 6,3-дюймовым OLED-экраном, процессором A19 Pro, 12 гигабайтами оперативной памяти, тройной камерой с объективами на 48 мегапикселей и батареей на целый день работы.

В середине мая выяснилось, что iPhone 17e подешевел на российском рынке до 45 тысяч рублей. Еще в апреле телефон оценивали в 53-55 тысяч рублей.